Ansturm auf Badeseen hält Kommunen auf Trab

In Düsseldorf wollte am Montag eine Expertenrunde beraten, wie die Lage am Unterbacher See entschärft werden kann, wo am Wochenende mehr Menschen in die beiden Strandbäder wollten als wegen Corona erlaubt. Wartende waren daraufhin an der Schlange vorbei in die Bäder eingedrungen. Der Badbetreiber rief schließlich die Polizei. Anzeigen gab es aber keine. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hatte schon am Sonntag eine «coronakonforme Erhöhung der Besucherkapazität» vorgeschlagen. Ergebnisse will die Stadt erst am Dienstag veröffentlichen.

Auch abseits der Ballungsräume wurde es voll. An den Godelheimer See in Höxter etwa waren am Samstag so viele Autos gekommen, dass ein Krisenstab aus Bürgermeister, Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Tourismus und Sicherheitsdienst zusammentrat. Kurzerhand wurde der Parkplatz am Sonntag komplett geschlossen. Am Montag war er wieder geöffnet. «Der Sicherheitsdienst ist vor Ort. Der Andrang ist überschaubar», sagte Stadtsprecher Sebastian Vogt. Für das weitläufige, frei zugängliche Gelände gibt es keine Kapazitätsgrenzen.