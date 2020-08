Grünen-Wahlplakate in Euskirchen verschwunden

Euskirchen (dpa/lnw) - Nach dem Verschwinden von etwa 40 angebrachten Wahlplakaten der Grünen in Euskirchen bei Bonn hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Der Ortsverband der Partei habe Anzeige erstattet, erklärte die Polizei am Montag. Demnach waren die Kommunalwahlplakate am vergangenen Mittwoch gestohlen worden. Zeugen hätten am Tattag zwei junge Männer mit orangefarbenen Warnwesten dabei beobachtet, wie sie die Plakate abnahmen und in einen ebenfalls orangefarbenen Kastenwagen luden. Die Ermittler suchen Zeugen.

Von dpa