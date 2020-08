Europa-League-Aus für Bayer: 1:2 im Viertelfinale

Im Halbfinale des Endrunden-Turniers in Nordrhein-Westfalen trifft der italienische Meisterschafts-Zweite am Montag (21.00 Uhr) ebenfalls in Düsseldorf auf den Sieger der Partie Schachtar Donezk aus der Ukraine gegen den FC Basel, die am Dienstag (21.00 Uhr) in Gelsenkirchen gegeneinander spielen. Das Endspiel findet am 21. August in Köln statt.