Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) informiert am heutigen Dienstag über den Start ins neue Schuljahr unter den besonderen Corona-Bedingungen. Ab Mittwoch sollen im einwohnerstärksten Bundesland rund 2,5 Millionen Schüler an landesweit 5500 Schulen in den Regelbetrieb zurückkehren.

Als einziges Bundesland hat NRW eine Maskenpflicht beschlossen, die nicht nur im Schulgebäude und auf dem Gelände gilt, sondern an weiterführenden und berufsbildenden Schulen auch im Unterricht. In Lehrer- und Elternverbänden wird die Maßnahme ebenso kontrovers diskutiert wie unter Medizinern und Wissenschaftlern.

Über das Thema Corona hinaus will Gebauer einen inhaltlichen Schwerpunkt bei der Unterrichtsversorgung für die Jüngsten setzen und ihren seit langem angekündigten «Masterplan Grundschule» vorstellen. Hier sind Lehrer- und Schulleitermangel wegen der schlechteren Bezahlung im Vergleich zu höheren Schullaufbahnen seit Jahren besonders ausgeprägt.