WDR-Umfrage: Ein Laptop für 30 Schüler

Köln (dpa/lnw) - Für das digitale Lernen in Corona-Zeiten haben die Schulen in NRW weiterhin viel zu wenig Laptops und PCs. Außerdem fehlt es vielfach am nötigen schnellen Internet. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des WDR bei den 396 Kommunen des Landes. 78 Prozent (309) davon hatten dabei geantwortet. Die Zahlen werden nicht zentral beim Schulministerium oder den Bezirksregierungen erfasst.

Von dpa