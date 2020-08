«Monsteraufgabe» Lukaku: Kann Inter zum Titel führen

Düsseldorf (dpa) - Der Matchwinner selbst blieb nach seinem Gala-Auftritt ganz bescheiden. «Ich versuche, dem Team zu helfen, so gut ich kann. Für mich war der beste Spieler heute Nicolo Barella», sagte Inter Mailands Sturm-Kante Romelu Lukaku nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinale der Europa League gegen Bayer Leverkusen. Der 27-Jährige war am Montagabend in Düsseldorf zunächst mit beherztem Körpereinsatz in Strafraum am 1:0 durch Barella entscheidend beteiligt und erzielte den zweiten Inter-Treffer sechs Minuten später selbst. «Euromelu» titelte der «Corriere dello Sport», und die «Gazzetta dello Sport» schrieb: «Der Gigant trifft erneut.»

Von dpa