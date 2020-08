SC Paderborn leiht Rifet Kapic zu Sheriff Tiraspol aus

Paderborn (dpa/lnw) - Der SC Paderborn plant nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ohne Rifet Kapic. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Sheriff Tiraspol in der Republik Moldau. Das teilte der Paderborner Verein, bei dem Kapic noch bis 2022 unter Vertrag steht, am Dienstag mit. Mit Tiraspol wurde im Anschluss an die einjährige Ausleihe zudem eine Kaufoption vereinbart.

Von dpa