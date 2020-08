Haaland schwärmt von Moukoko: «Besser als ich mit 15»

Bad Ragaz (dpa) - Torjäger Erling Haaland hat sich euphorisch über seinen jungen Dortmunder Sturmkollegen Youssoufa Moukoko geäußert. «Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen», schwärmte der BVB-Torjäger am Dienstag im Trainingslager des Bundesligisten in Bad Ragaz. Der Norweger ist zuversichtlich, dass der in diversen Medien bereits als «Wunderstürmer» gelobte Deutsch-Kameruner den Sprung in den Profi-Fußball schafft: «Er ist viel besser, als ich es mit 15 war. Er trainiert in diesem Alter schon in Dortmund - ich war mit 15 noch in meiner Heimatstadt Bryne.»

Von dpa