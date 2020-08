Weitere Wolfsnachweise am Niederrhein: Verbände besorgt

Hünxe (dpa/lnw) - Am Niederrhein sind erneut mehrere Schafe sowie Rotwildkälber von einem Wolf getötet worden. Insgesamt meldete das Umweltportal NRW am Dienstag vier weitere Nachweise aus Hünxe. Ende Juni wurde dort ein Schaf nachweislich von einer in der Region lebenden Wölfin getötet. Außerdem wurden ein Wolf von einem Traktorfahrer gefilmt, zwei Rotwildkälber tot aufgefunden sowie Schafe von einem Wolf getötet oder verletzt. In der Region Schermbeck lebt seit fast zwei Jahren eine Wölfin, die immer wieder auch von Menschen gehaltene Nutztiere auf Weiden attackiert hat. Die Gegend wurde vor zwei Jahren zum Wolfsgebiet erklärt. Inzwischen gibt es zwei weitere in NRW. Der Wolf ist streng geschützt.

Von dpa