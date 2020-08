Künftig lernen erst die Drittklässler Englisch

Für die ab Mittwoch (12.8.) auch im Unterricht geltende Maskenpflicht können die Schulen in eigenem Ermessen auch Masken-Pausen einplanen. Mit diesem Hinweis hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) die bis zum 31. August befristete Maßnahme am Dienstag grundsätzlich bekräftigt. In den kommenden Wochen sollen die praktischen Erfahrungen und die Infektionslage in eine Neubewertung ein­fließen, versprach sie: „Es ist nicht eine Maßnahme, die man auf Dauer etablieren sollte.“

Die landesweit bereits geltende Maskenpflicht im Nahverkehr oder beim Einkauf wird ebenfalls bis zum Monatsende verlängert. Mit diesem Beschluss hat die Landesregierung ein ab sofort fälliges Bußgeld von 150 Euro für Masken-Verweigerer in Bussen und Bahnen festgeschrieben.

Am letzten Ferientag stellte Gebauer den lange erwarteten „Masterplan Grundschule“ vor, der zu besseren Lernergebnissen in den ersten vier Klassen führen soll. Dazu beginnt ab dem Schuljahr 2021/22 das Fach Englisch erst in der dritten Klasse. Die frei werdenden Unterrichtsstunden sollen für Lesen, Schreiben und Rechnen genutzt werden. Für Lehrkräfte an Grundschulen wird erstmals eine Beförderungsstufe eingerichtet.