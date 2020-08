Unwetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Auch am Freitag bleibt die Gewittergefahr bestehen. Laut DWD gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, der in Gewitter umschlagen kann. Die Temperaturen klettern nicht über 25 Grad in der Hocheifel und 31 Grad im östlichen Münsterland. Auch am Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ungemütliches Wetter. Laut Vorhersage kann es am Samstag zu Starkregen und Unwetter kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 28 Grad.