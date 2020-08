31-Jähriger schlägt Kontrahenten mit Eisenstange

Essen (dpa/lnw) - Ein 31-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch bei einer Schlägerei seinen Kontrahenten mit einer Eisenstange niedergeschlagen und schwer verletzt. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Die Verletzungen seien nach derzeitigem Stand aber nicht lebensgefährlich, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Opfers war zunächst nicht klar. Möglicherweise handele es sich um einen 42-Jährigen georgischen Landsmann des Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit. Worum es bei dem Streit ging, war ebenfalls unklar. Zeugen hatten den 31-Jährigen verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er kam in Polizeigewahrsam.

Von dpa