Weitere positive Corona-Tests von Schülern und Lehrern

Im Kreis Viersen fielen die Corona-Tests zweier Lehrerinnen von unterschiedlichen Schulen positiv aus. Weitere Lehrkräfte mussten sich in Quarantäne begeben, weil sie mit den zwei Infizierten Kontakt hatten, wie es in einer Mitteilung des Kreises hieß.

In Dorsten war sogar eine gesamte Sekundarschule am ersten Tag des neuen Schuljahres geschlossen geblieben. Eine Lehrerin habe sich angesteckt, sie befinde sich in Quarantäne, sagte ein Sprecher des Kreisgesundheitsamtes am Mittwoch. Die Lehrerin habe an den Tagen vor dem Schulbeginn an mehreren Konferenzen teilgenommen.