Veranstalter: 3000 Tickets für Großkonzert verkauft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für das umstrittene Großkonzert am 4. September in Düsseldorf sind nach Angaben des Veranstalters mittlerweile bislang etwas mehr als 3000 Tickets verkauft worden. «In Anbetracht der Lage» sei man mit dem Vorverkauf zufrieden, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Man müsse in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass die Abwicklung eines Tickets wesentlich länger benötige, da eine Registrierung erforderlich sei.

Von dpa