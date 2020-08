RWE legt Zahlen vor: Weniger Strom aus Braunkohle erzeugt

Essen (dpa) - Der Essener Energiekonzern RWE berichtet am heutigen Donnerstag (7.00), wie seine Geschäfte in der ersten Hälfte des Jahres gelaufen sind. Mit den Gesetzen zum Kohleausstieg hatte RWE Planungssicherheit erhalten. Entschädigungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren für den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle in die RWE-Kassen fließen. Ende des Jahres wird das erste Braunkohlekraftwerk abgeschaltet werden. Bis spätestens 2038 soll der Kohleausstieg endgültig erfolgt sein.

Von dpa