Corona-Fall: Sekundarschule öffnet am zweiten Schultag

Eine Lehrerin hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie befinde sich in Quarantäne, hatte ein Sprecher des Kreisgesundheitsamtes am Mittwoch berichtet. Die Lehrerin habe an den Tagen vor dem Schulbeginn an mehreren Konferenzen teilgenommen. Insgesamt seien 43 Kontaktpersonen ermittelt worden, die getestet würden. Wegen Personalmangels war am Mittwoch kein Schulbetrieb möglich gewesen.

Am Mittwoch war das neue Schuljahr in Nordrhein-Westfalen nach dem Ende der Sommerferien gestartet. Auch in anderen Schulen gab es Corona-Fälle. So musste etwa eine Grundschule im Viersener Stadtteil Süchteln wieder geschlossen werden, weil eine Lehrerin positiv getestet wurde. Da die erste Konferenz des Kollegiums in einem Raum stattgefunden habe, sei vorsorglich das gesamte Personal unter Quarantäne gestellt worden, hatte die Schule am Mittwoch mitgeteilt. Im Kreis Düren sind ebenfalls zwei Klassen wieder nach Hause geschickt worden, da sich zwei Kinder einer Familie angesteckt hatten.