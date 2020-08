Eishockey-Nationalstürmer Kammerer bleibt bei der DEG

Düsseldorf (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Maxi Kammerer stürmt eine weitere Saison für die Düsseldorfer EG. Der 23-Jährige unterzeichnete bei den Rheinländern einen Vertrag für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga, teilte der Club am Donnerstag mit. In der vergangenen und vorzeitig abgebrochenen Saison absolvierte Kammerer 51 Hauptrundenspiele für die DEG, erzielte 15 Tore und gab 16 Vorlagen.

Von dpa