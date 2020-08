Für Douglas wird Online-Geschäft immer wichtiger

Düsseldorf (dpa) - Für Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas wird das Online-Geschäft immer wichtiger. «In Deutschland liegt der E-Commerce-Anteil am Umsatz inzwischen bei 40 Prozent. Der Zeitpunkt ist absehbar, an dem wir in Deutschland mehr E-Commerce-Unternehmen sein werden als stationärer Händler», sagte Konzernchefin Tina Müller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa