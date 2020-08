Rätsel um entfernte Wahlplakate gelöst: Straßenmeisterei

Euskirchen (dpa/lnw) - Doch kein Diebstahl: Das Verschwinden von etwa 40 Wahlplakaten der Grünen in Euskirchen hat sich als simpler Akt der Straßenmeisterei herausgestellt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit, nachdem in der Sache bereits offiziell der Staatsschutz eingeschaltet worden war. Der Grund: Zeugen hatten berichtet, in der vergangenen Woche zwei junge Männer mit orangefarbenen Warnwesten beobachtet zu haben, die die Plakate abhängten und in einen orangefarbenen Kastenwagen luden. Die betroffenen Grünen erstatteten Anzeige.

Von dpa