NRW kontrolliert Wohnungen eines Immobilienunternehmens

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach wiederholten Klagen über Missstände in Mietwohnungen eines Immobilienunternehmens hat das NRW-Bauministerium noch einmal Kontrollen in mehreren NRW-Städten gestartet. Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. «Nach Rückmeldung aus den Kommunen sind zahlreiche der damals aufgedeckten Missstände nicht oder nur unzureichend behoben worden», hieß es zur Begründung. Kontrolliert wurde laut Ministerium unter anderem in Dortmund, Duisburg und Hagen. Das betroffene Unternehmen kritisierte die «abermals unangekündigte Kontrollaktion» als «schlichtweg unverständlich».

Von dpa