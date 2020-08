Lagerhalle in Flammen: Große Rauchwolke über Kaarst

Kaarst (dpa/lnw) - Eine brennende Lagerhalle hat am Freitagmorgen für eine große Rauchwolke über Kaarst bei Neuss gesorgt. Die Feuerwehr berichtete von «kleineren Explosionen». Dabei könnte es sich um Propangasflaschen gehandelt haben, sagte ein Sprecher. Eine Anwohnerin sei leicht verletzt vom Rettungsdienst behandelt worden. In der Halle waren nach Feuerwehrangaben landwirtschaftliche Fahrzeuge abgestellt. Nach gut einer Stunde sei der Brand unter Kontrolle gewesen, eine zwischenzeitliche Warnung an die Bevölkerung wurde aufgehoben. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte gehen von einem hohen Schaden aus.