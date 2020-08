Kölner Polizeipräsident: Mit Vernunft ins Wochenende

Köln (dpa/lnw) - Vor dem anstehenden Wochenende hat der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob an die Vernunft der Bürger appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. «Ich habe großes Verständnis dafür, dass es die Kölner nach den heißen Tagen der vergangenen Woche ins Freie, an die Badeseen und ins Grüne zieht, denn in den Wohnungen ist es oft nicht auszuhalten», sagte Jacob laut Mitteilung vom Freitag. Dennoch gebe es genug Möglichkeiten, Abstand zu halten. «Selbst in lauen Sommernächten kann man viel tun, um das Infektionsrisiko zu minimieren - wenn man das möchte.»

Von dpa