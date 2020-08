Karneval absagen? Laschet entgegnet: «Es ist jetzt zu früh»

Landrat Sebastian Schuster (CDU) hatte sich für eine Absage von Karnevalsveranstaltungen ausgesprochen und sich mit diesem Anliegen nach eigenen Angaben schriftlich an Laschet gewandt. Karneval «so, wie wir ihn kennen», werde in der Session 2020/2021 nicht möglich sein. «Gleichbleibende Kosten bei einer mit großer Wahrscheinlichkeit verringerten Gästezahl, bringen die Vereine an ihren Ruin», erklärte er.