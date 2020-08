BVB schließt Kaderplanung ab: «Keine großen Sprünge drin»

Trotz der jüngsten Signale aus der Politik, wonach die Rückkehr der Fans in die Stadien zum Saisonstart Mitte September angesichts wieder steigender Infektionszahlen zu riskant sein könnte, ist Watzke zuversichtlich. «Ich sehe diese Signale gar nicht so negativ. Markus Söder hat in der vergangenen Woche etwas gesagt, was meiner Meinung nach nicht richtig interpretiert wurde. Er hat gesagt, dass er sich momentan Spiele vor 20 000 oder 25 000 Zuschauern nicht vorstellen kann. Da gehe ich zu 100 Prozent mit.»

Nach Ansicht des BVB-Geschäftsführers sind geringere Zuschauerzahlen aber durchaus vorstellbar. «5000 oder auch 6000, 7000 Zuschauer wären in unserem Stadion - von den Abläufen her und unter Hygiene- und Abstandsgesichtspunkten - kein Problem. Mir wären 5000 lieber als keiner», sagte Watzke im BVB-Trainingslager von Bad Ragaz.