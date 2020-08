Warnung vor Unwettern in Deutschland aufgehoben

Offenbach (dpa) - Alle Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in Deutschland sind in der Nacht zum Samstag aufgehoben worden. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte zuvor am Freitag eine amtliche Unwetterwarnung und die höchste Warnstufe für Teile von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgerufen. Dennoch könne es weiterhin zu einzelnen starken Gewittern in verschiedenen Teilen Deutschlands kommen, hieß es.

Von dpa