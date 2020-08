Streit eskaliert: 16-Jähriger schießt mit Gaspistole

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Streit unter zwei Jugendlichen im Kölner Stadtteil Lövenich soll ein 16-Jähriger mit einer Gaspistole auf seinen ebenfalls 16 Jahre alten Gegenüber gefeuert haben. Anschließend habe er zudem mit der Waffe gegen den Kopf seines Kontrahenten geschlagen. Zivile Beamte nahmen den mutmaßlichen Schützen am Freitagabend noch in Tatortnähe fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der andere junge Mann sei mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gekommen.

Von dpa