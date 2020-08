Grauer Himmel dämpft Badelust in NRW

Düsseldorf (dpa) - Der häufig graue Himmel und eine ganze Reihe von Unwetterwarnungen haben die Badelust in Nordrhein-Westfalen am Samstag offenbar deutlich gedämpft. Während vor einer Woche der Ansturm der Badelustigen auf die Badeseen im bevölkerungsreichsten Bundesland die Ordnungsbehörden angesichts der Corona-Auflagen noch vor Probleme stellten, bezeichneten Polizei und Stadtverwaltungen in Düsseldorf, Duisburg und Höxter die Lage am Nachmittag als entspannt.

Von dpa