1. FC Köln gewinnt ersten von zwei Samstag-Tests

Köln (dpa/lnw) - Vor 200 Fans hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Samstag den ersten von zwei Tests in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol setzte sich mit Stammtorhüter Timo Horn 5:0 (3:0) gegen den Oberligisten SV Deutz 05 durch. Die Tore im Franz-Kremer-Stadion auf dem Trainingsgelände des dreimaligen deutschen Meisters erzielten Elvis Rexhbecaj (9. Minute), Ismail Jakobs (13.), Jan Thielmann per Fallrückzieher (44.), Kapitän Jonas Hector (54.) und der eingewechselte Robert Voloder (70.).

Von dpa