Bestätigte Corona-Fälle an zwei Schulen in Kleve

Kleve (dpa/lnw) - Wenige Tage nach Schuljahresbeginn sind an zwei Schulen in Kleve Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Betroffen seien ein Schulkind einer neunten Klasse der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve und ein Kind einer sechsten Klasse der Karl-Kisters-Realschule in Kleve-Kellen, teilte die Stadt am Samstagabend mit. Es handle sich um Geschwister aus einer Familie mit sechs Kindern. Zuerst war bei der Mutter ein Corona-Test positiv. Dieses Ergebnis sei am Donnerstag beim Gesundheitsamt eingegangen.