Hamburg Stealers gelingen in Dortmund zwei Siege

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers haben am zweiten Spieltag der verkürzten Saison der Baseball-Bundesliga ihren ersten Doppelsieg verbucht. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer David Wohlgemuth bei den Dortmund Wanderers 8:5 und 6:0. Dabei lagen die Hanseaten im ersten Duell bis zum abschließenden siebten Inning noch 3:5 im Rückstand, konnten die Partie aber mit fünf Punkten in Serie noch für sich zu entscheiden. Im zweiten Aufeinandertreffen gelang Stealers-Pitcher Sam Belisle-Springer ein Shutout. Zum Auftakt vor einer Woche in Dohren hatten die Stealers zweimal verloren.

Von dpa