Wechsel von Ayhan perfekt: Fortunas-Abwehrchef nach Sassuolo

«Wir sind sehr froh, dass wir nicht zuletzt aufgrund unserer konsequenten Haltung nun eine Einigung mit US Sassuolo erzielt haben, mit der wir aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sind. Unsere Bewertung der Transfer-Situation hat sich damit als vollkommen richtig erwiesen», erklärte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein. Die Düsseldorfer hatten geprüft, ob die Ausstiegsklausel zum 31. Juli und die nötige Bürgschaft für die zwei Millionen Euro fristgerecht eingereicht worden sind. Dazu sei der Club verpflichtet gewesen, betonte Klein.

«Wir haben in den letzten Wochen immer wieder betont, dass wir Kaan Ayhan keine Steine in den Weg legen möchten, sondern als Vorstand dazu verpflichtet sind, den gesamten Transfer sorgfältig zu prüfen. Das hat in diesem Fall dazu geführt, dass wir im Rahmen der weiteren Verhandlungen ein für den Verein finanziell sehr erfreuliches Ergebnis erzielt haben», sagte Fortunas Sportvorstand. Ayhan spielte seit 2016 in Düsseldorf und absolvierte 113 Erst- und Zweitligaspiele für den Club.