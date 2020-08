Tod eines Feuerwehrmanns: Haftbefehl aufgehoben

Lienen (dpa/lnw) - Ein halbes Jahr nach dem Tod eines Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen im nördlichen Münsterland hat das Landgericht Münster den Haftbefehl gegen eine 18-Jährige Bewohnerin des zerstörten Hauses aufgehoben. Das Landgericht habe keinen dringenden Tatverdacht gegen die Beschuldigte gesehen, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung sei bereits in den Sommerferien gefallen. Zuvor hatten die «Westfälischen Nachrichten» und die «Bild»-Zeitung berichtet.

Von dpa