Brand in Flüchtlingsunterkunft: Haus unbewohnbar

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Sonntag in Düsseldorf-Lörick hat eins der Häuser auf dem Gelände unbewohnbar gemacht. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers gegen 14.00 Uhr durch eine Brandmeldeanlage alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus zwei Fenstern im ersten Obergeschoss.