Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt heute (12.00 Uhr) erneut ein Lagebild zur Clan-Kriminalität vor. Nordrhein-Westfalen hatte bereits im vergangenen Jahr ein solches Lagebild erstmals vorgestellt. Es soll nun aktualisiert werden.

In keinem anderen Bundesland liefen zuletzt so viele Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Familienclans wie in Nordrhein-Westfalen. Das ging aus dem ersten bundesweiten Lagebild zur Clankriminalität des Bundeskriminalamts hervor.

Laut Bundeslagebild waren im vergangenen Jahr 22 der insgesamt 45 Verfahren gegen kriminelle Clans - und damit fast die Hälfte - in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Unter den bundesweit 654 Tatverdächtigen in diesem Bereich stellten Libanesen mit 152 Tatverdächtigen die größte Gruppe.

Mit einem massiven Aufgebot waren die nordrhein-westfälische Polizei und mehrere Behörden am Samstagabend vor allem im Ruhrgebiet gegen Clankriminalität vorgegangen. Kontrolliert wurden in mehr als zehn Kommunen unter anderem Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und Teestuben.