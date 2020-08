Schauer und Gewitter: Temperaturen bleiben unter 30 Grad

Am Dienstag bleibe es zunächst trocken. Im Laufe des Tages erwartet der DWD dann wieder Schauer bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad. Der Mittwoch werde freundlicher: Es bleibe niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Bereits am Montag sollten die Temperaturen bei maximal 28 Grad liegen. Der DWD erwartete vor allem am Nachmittag neue Schauer und Gewitter.