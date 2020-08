Schulbus fährt gegen Baum: 14 Verletzte

Wilnsdorf (dpa/lnw) - Bei einem Schulbus-Unfall im Kreis Siegen-Wittgenstein sind am Montagmorgen 14 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen seien schwerer verletzt worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr, erklärte ein Kreissprecher. Nach Polizeiangaben kam der mit Kindern und Jugendlichen besetzte Bus am frühen Morgen in Wilnsdorf aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Von dpa