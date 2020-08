Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß eines Rettungswagens im Einsatz und eines Autos sind in Dortmund vier Menschen leicht verletzt worden. An einer Kreuzung sei das Auto ungebremst in den RTW gefahren, erklärte die Polizei am Montag. Das Einsatzfahrzeug geriet ins Wanken und kippte um.

Von dpa