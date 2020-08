NRW: Schnelle Regelung für Windrad-Mindestabstand gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts des starken Einbruchs beim Bau neuer Windräder in NRW hat der Landesverband Erneuerbare Energie (LEE) eine schnelle und praktikable Abstandsregelung für neue Anlagen gefordert. Nachdem der Bund den von Schwarz-Gelb für NRW vorgesehenen Mindestabstand von 1500 Metern zu Wohngebäuden einen Riegel vorgeschoben habe, dürfe die Landesregierung keine weitere Zeit verlieren, sagte der LEE-Landesvorsitzende Reiner Priggen am Montag in Düsseldorf.

Von dpa