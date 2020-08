Maskenverweigerer verletzen Bahnmitarbeiter und Mitreisenden

Dortmund/Wattenscheid (dpa/lnw) - Aggressive Maskenverweigerer sollen im Ruhrgebiet zwei Bahnmitarbeiter und einen Mitreisenden verletzt haben. In Dortmund sei ein 36-Jähriger des Bahnhofs verwiesen worden, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, teilte die Polizei am Montag mit. Als er kurz danach - wieder ohne Maske - zurückkam, und zwei Bahnmitarbeiter ihn erneut ansprachen, sei die Lage eskaliert. Der Mann habe einer Bahnbeschäftigten vor den Kopf getreten, sie und ein Kollege erlitten bei dem Vorfall am Samstag Verletzungen, die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Von dpa