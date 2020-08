Kleinere Apfelernte: Zahl der Erntehelfer noch unklar

Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bezeichnete sich in der Mitteilung des Verbandes als eine «große Freundin alter Sorten». Je größer die Vielfalt in den Gärten und auf den Plantagen sei, desto besser sei dies für den Artenerhalt von Insekten, Vögel und Kleintieren. Die Verbraucher fragten frische Erzeugnisse ohne lange Transportwege verstärkt nach. Auch der Verband berichtete von einer gestiegenen Nachfrage nach regional erzeugtem Obst in den Corona-Monaten. Er wies auch darauf hin, dass Lohnkosten, Pachtpreise und andere Kosten in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen seien. Die Auflagen seien teils höher als bei ausländischen Mitbewerbern.