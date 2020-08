Ex-Fortune Pfannenstiel wechselt nach St. Louis

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs früherer Sportchef Lutz Pfannenstiel wechselt in die USA und soll in St. Louis einen Verein für die Major League Soccer (MLS) aufbauen. Der 47 Jahre alte Pfannenstiel fungiert beim Franchise St. Louis SC, das 2023 in die MLS einsteigen soll, künftig als Sportdirektor und soll in dieser Funktion den Verein in allen Bereichen für die MLS vorbereiten. Pfannenstiel war vor Ablauf der vergangenen Saison beim späteren Bundesliga-Absteiger Düsseldorf auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Von dpa