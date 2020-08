19 Drohnen-Überflüge an NRW-Gefängnissen seit 2017

Düsseldorf (dpa/lnw) - Seit April 2017 hat es an NRW-Gefängnissen 19 unerlaubte Drohnen-Überflüge gegeben, zehn davon alleine im vergangenen Jahr. Das hat das NRW-Justizministerium am Dienstag mitgeteilt. Der jüngste Vorfall mit einer Drohne habe sich in der vergangenen Woche bei der JVA Remscheid ereignet.