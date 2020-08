Vorbestrafter soll Zehnjährigen missbraucht haben

Bonn (dpa/lnw) - Vor dem Bonner Landgericht muss sich seit Dienstag ein 39-jähriger Angeklagter aus Troisdorf wegen Kindesmissbrauchs in insgesamt 40 Fällen verantworten. Opfer des Missbrauchs war laut Anklage ein zehnjähriger Junge, Sohn einer kinderreichen Familie aus Wuppertal. Der Angeklagte war mit dem Vater des Jungen seit Schulzeiten befreundet gewesen. Da die Familie bei der Erziehung des Sohnes Probleme gehabt haben soll, hatte der Angeklagte der Familie angeboten, sich um den Jungen zu kümmern. Anderthalb Jahre lang hatte er das Kind regelmäßig an Wochenenden in seine Wohnung in Troisdorf mitgenommen. Dabei kam es laut Anklage zu den Übergriffen.

Von dpa