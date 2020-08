Erhöhte PCB-Werte: Besser auf Blattgemüse verzichten

Bergkamen (dpa/lnw) - Wegen erhöhter PCB-Werte in Pflanzen in der Nähe eines Industriegebietes in Bergkamen bei Unna soll selbstangebautes Blattgemüse von dort vorerst nicht mehr gegessen werden. Das Landesumweltamt hatte bei Untersuchungen von Löwenzahn an zwei von vier Messpunkten erhöhte Werte des Umweltgiftes festgestellt. Als mögliche Ursache für die Verunreinigung sei ein Recyclinghof für Elektroschrott ausgemacht worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg am Dienstag. Es seien bereits Maßnahmen eingeleitet, eine mögliche Freisetzung von PCB zu mindern, weitere sollten folgen.

Von dpa