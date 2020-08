Gladbachs Trainer Rose hofft auf baldige Rückkehr von Plea

Rose äußerte sich zudem lobend über Zugang Hannes Wolf. «Natürlich passt er zu dem Fußball, den wir uns erarbeiten und den wir spielen wollen», sagte der Borussen-Coach über den 21 Jahre alten Österreicher, mit dem er einst schon gemeinsam bei Red Bull Salzburg gearbeitet hatte. Mit dem Offensivspieler und dem möglichen weiteren Zugang Valentino Lazaro von Inter Mailand - einem weiteren früheren Rose-Schützling - erhofft sich Gladbachs Trainer in seinem zweiten Jahr bei der Borussia einen weiteren Schritt nach vorne.

«Unser Ziel ist es, den Fußball spielen zu lassen, den ich mir vorstelle - es gibt Phasen, in denen es mehr nach diesem Fußball aussieht und Phasen, in denen es weniger danach aussieht», meinte Rose, der in der vergangenen Saison die Spielweise seines Teams mehr an den Gegebenheiten des Kaders ausrichtete. «Es hat sich nichts an meiner Herangehensweise oder Idee vom Fußball geändert. Aber natürlich passt man sich als Trainer daran an, was der Kader und die Spieler hergeben, die man zur Verfügung hat», meinte Rose. Wolf und Lazaro sollen Gladbachs Spiel noch mehr Tempo und Wucht verleihen.