LWL-Naturkundemuseum: Der Mensch als Überlebenskünstler

Münster (dpa/lnw) - Den Menschen als Überlebenskünstler stellt eine neue Ausstellung im LWL-Naturkundemuseum in Münster in den Mittelpunkt. Wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Dienstag mitteilte, spanne die Schau einen großen Bogen von den Anfängen des Homo sapiens als Jäger und Sammler bis hin zur möglichen Besiedelung des Mars durch den Menschen. Mit über 1000 Exponaten gehen die Ausstellungsmacher wichtigen Fragen des Menschseins auf den Grund, etwa was den Menschen ausmacht oder wie er sich auf der Erde ausgebreitet hat.

