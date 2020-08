RWE holt sich Geld für den Ausbau der Alternativen Energien

Essen (dpa) - Der Stromkonzern RWE will durch die Ausgabe neuer Aktien sein Kapital erhöhen, um unter anderem den Ausbau seines Geschäfts mit Alternativen Energien zu finanzieren. Das Grundkapital solle um 10 Prozent aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Die Platzierung der neuen Papiere solle in einem beschleunigten Verfahren über die Bühne gehen, das Bezugsrecht der Altaktionäre wird dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt sein.

Von dpa