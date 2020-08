Die Nachfolger-Frage im Gepäck: Laschet badet in Merkels Lob

Bei der Kabinettssitzung in der Piazza des durch moderne Museumsarchitektur beeindruckenden Kuppelbaus geht es um die anlaufende zweite Corona-Welle, es geht um den Umgang mit den Flüchtlingen in den griechischen Auffanglagern. Und es geht um den wirtschaft­lichen Wiederaufstieg der Ruhrgebietsstädte durch die Ruhrkonferenz, den Merkel sich nachmittags in der Zeche Zollverein erklären lässt.

Lob für Regierungsarbeit in NRW

Alles ernste Themen, die sich nicht mit prunkvollen Bildern vertragen, wie sie von Merkels Besuch vor einem Monat bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seinem Kabinett im barocken Herrenchiemsee unter Kronleuchtern und barocken Deckengemälden im Gedächtnis sind. Und doch ist es natürlich diese Szenerie, die den Besuch der Bundeskanzlerin in NRW begleitet. Schon die Begrüßung mit Laschet läuft in eine Bewertung ein: War das eine besondere Geste der sonst zurückhaltenden Kanzlerin?

Kein Wunder also, dass bei der an die Sitzung anschließenden Pressekonferenz unter der Glaskuppel des Ständehauses die Frage auftaucht, wie sie – die Kanzlerin – denn die Eignung ihres Gastgebers als ihr möglicher Nachfolger einschätze. Beide Genannten schmunzeln. Bei Laschet mündet das in ein Strahlen, als er Merkel über ihn reden hört. Sie, die sich in die Nachfolgedebatte überhaupt nicht einmischen will, startet erst mit dem ­Allgemeinsatz, dass jeder CDU-Bundesvorsitzende auch Kanzler können müsse: „Wenn Sie das größte Bundesland regieren in einer Koalition von CDU und FDP, die effi­zient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat.“

Rückenwind für Laschet

So viel Rückenwind freut Laschet sichtlich. Dabei sagt Merkel kurz vorher einen vielleicht noch wichtigeren Satz, als sie sich „ausdrücklich“ für seine Reise nach Griechenland Anfang August bedankt. Mit seinem Besuch in Athen und im völlig überfüllten Flüchtlings­lager Moria auf Lesbos habe Laschet eine Reise „an den Kern europäischer Werte“ gewagt. Die Flüchtlinge seien kein griechisches und kein deutsches, sondern ein europäisches Problem. Merkel sagt, beim Gespräch darüber im Kabinett habe sie „viel Gemeinsamkeit gespürt“. Sie hat nicht vergessen, dass ­Söder sie einst wegen der Flüchtlingspolitik massiv attackiert hatte.

Geschenke Mit Beethovens gesammelten Werken auf CD und einer Luftaufnahme Templins aus dem Jahr 1929 als Gastgeschenken ist die Kanzlerin vom Landeskabinett in Düsseldorf begrüßt worden. Ministerpräsident Armin Laschet überreichte ihr die Geschenke am großen weißen Kabinettstisch, der auf der weitläufigen Piazza des Ständehauses aufgebaut war. Das Luftbild der Stadt Templin komme aus dem Landesarchiv NRW, sagte Laschet. Merkel ist in der Stadt in der Uckermark zu DDR-Zeiten aufgewachsen. „Man sieht darauf auch die Kirche, wo Sie konfirmiert wurden“, so Laschet. Merkel beglückwünschte zunächst NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zum 60. Geburtstag. Pinkwart bekam einen Fitness-Tracker als Geschenk. Das um 1880 erbaute Ständehaus war ehemals Landtagsgebäude und beherbergt heute das K21. ...

Zum Vergleich mit dem Bayern-Besuch meint Merkel, sie könne sich an Kutschfahrten genauso freuen wie über das historische Ständehaus. Dann fährt sie nach Essen zur Zeche Zollverein, wo sie menschliche Wärme nach Ruhrpott-Art empfängt. Ihr Konterfei auf einem riesigen Graffiti ziert das Bergwerk mit dem Satz: „Schön, datte hier bist.“