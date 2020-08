Führerhaus von Lkw brennt nach Unfall auf A4 aus

Kerpen/Köln (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 bei Kerpen ums Leben gekommen. Ein mit einem Container voll Holz beladener Lkw hatte am Dienstag die Leitplanke touchiert und war umgekippt, wie ein Sprecher für die Autobahnpolizei Köln sagte. Das Führerhaus brannte aus. Darin fanden die Rettungskräfte einen Toten, der noch nicht identifiziert, aber vermutlich der Fahrer sei. Die Strecke wurde in Fahrtrichtung Aachen zwischen den Kreuzen Köln-West und Kerpen für mehrere Stunden gesperrt, es bildeten sich mehrere Kilometer Stau. Die Unfallaufnahme und Bergung dauerten am Abend noch an.

Von dpa