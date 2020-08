Karnevalschef kann sich keinen Straßenkarneval vorstellen

Köln (dpa) - Auch der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, kann sich angesichts von Corona keinen Straßenkarneval vorstellen. «Der Straßenkarneval, der Kneipenkarneval, das sind so Elemente, die wir uns nicht vorstellen können», sagte Kuckelkorn am Mittwoch im WDR-«Morgenmagazin». «Auch Ballveranstaltungen können wir uns nicht vorstellen.» Anders sei es bei Karnevalssitzungen mit Hygienekonzept. Man könne ja auch mit Maske in ein Restaurant gehen und diese dann am Platz abnehmen.

Von dpa